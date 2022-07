Dachstuhlbrand in Heidelberg - Haus nicht mehr bewohnbar

Heidelberg. In einem Einfamilienhaus im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim ist am frühen Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 1.45 Uhr durch Anwohner ein Brandausbruch im Dachstuhl des Hauses im Waldweg gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr habe der Dachstuhl bereits in Vollbrand gestanden.

Nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort konnten die Bewohner unverletzt ins Freie gerettet werden. Angrenzende Wohnhäuser seien von der Polizei geräumt worden. Verletzt wurde offenbar niemand. Das Haus sei nicht mehr bewohnbar, hieß es. Die Brandursache ist noch unklar. Der Sachschaden werde auf rund 200 000 Euro geschätzt.