Motorradfahrer liefert sich in Haßloch Verfolgungsfahrt mit Polizei

Haßloch. Ein Motorradfahrer hat sich am Sonntagnachmittag in Haßloch eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Der 36-Jährige befuhr einen Wirtschaftsweg in der Nähe des Wertstoffhofes, beschleunigte beim Anblick eines Streifenwagens stark und versuchte, sich einer Kontrolle durch die Beamten zu entziehen. Nach kurzer Verfolgung konnte er jedoch eingeholt werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte nach Angaben der Polizei festgestellt werden, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von Amphetamin, Metamphetamin und THC stand. Zudem ergaben sich Hinweise, dass die ausgehändigte Fahrerlaubnis des 36-Jährigen gefälscht sein könnte.

