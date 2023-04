Gebäude in Mannheim beschmiert und Drogen dabei

Mannheim. Gebäude sind am gestrigen Freitagabend in Mannheim-Neckarau beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, meldete ein Zeuge gegen 20.45 Uhr, dass in der August-Bebel-Straße zwei Personen einen Kiosk mit Farbe besprühen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als die Streife eintraf, konnten zwei 21-jährige Männer angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Beide hatten noch farbverschmierte Hände sowie die Sprühdosen dabei. Des Weiteren konnten noch bei einem noch eine kleine Menge Drogen gefunden werden.

Die aufgefundenen Spraydosen und die Drogen wurden einbehalten. Der durch die Farbschmierereien entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Auf die beiden aufgegriffenen Männer kommt nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu. Zudem muss sich einer der Beteiligten zusätzlich noch wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.