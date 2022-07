Motorradfahrer bei Unfall in Weinheim verletzt

Weinheim. Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist am späten Mittwochabend mit einem Auto in Weinheim kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 21.40 Uhr in der nördlichen Bergstraße. Eine 21-Jährige übersah bei einem Wendemanöver den herannahenden Motorradfahrer im Gegenverkehr. Trotz eines Ausweichmanövers konnte der Motorradfahrer einen Unfall nicht mehr verhindern und prallte gegen die Motorhaube der Unfallverursacherin. Der 20-jährige Fahrer schleuderte von seinem Motorrad und prallte auf den Boden. Ersten Erkenntnissen nach wurde der junge Mann nur leicht verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Das Auto der 21-Jährigen musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von mindestens 15.000 Euro.

