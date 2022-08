Motorradfahrer bei Unfall auf B271 bei Flörsheim-Dahlsheim tödlich verletzt

Flörsheim. Ein Motorradfahrer ist am Sonntagmittag bei einem Unfall auf der B271 ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der 28-Jährige zusammen mit einer Gruppe auf ihren Motorrädern auf der B271 von Flörsheim-Dahlsheim in Richtung Ober-Flörsheim unterwegs. In einer Linkskurve kam der 28-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad zu Fall und kollidierte in Folge des Sturzes mit der Leitplanke.

Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der 28-jährige Fahrer seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle. Es wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B271 war für Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.