"MM"-Mitarbeiterin mit Diakonie Journalistenpreis 2023 ausgezeichnet

Stuttgart/Karlsruhe. Aus mehr als 100 Einsendungen wählte die Jury am Donnerstag die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger des Diakonie Journalistenpreises Baden-Württemberg aus. Zu den Gewinnerinnen und Gewinnern zählt auch Stefanie Ball, freie Mitarbeiterin beim "Mannheimer Morgen". Ihr Beitrag "Der letzte Wille" erhielt den Journalistenpreis in der Kategorie Print, verkündet die Diakonie Württemberg.

Es ist der erste Teil einer Reportage-Reihe zum Thema Sterben und Tod. Eindrücklich werden die letzten Monate der Protagonistin und ihr Entschluss zum Freitod erzählt. Auch die Familie gibt Einblick in ihre Gefühle und ihren Umgang damit. Nachdenklich, emotional und informativ werde das gesellschaftliche Tabu-Thema der Sterbehilfe ins Bewusstsein und die Diskussion geholt, lobt die Jury.

Der Diakonie Journalistenpreis Baden-Württemberg wird am 13. Juli 2023 in Karlsruhe verliehen. Es werden in diesem Jahr Preisgelder von insgesamt 9.000 Euro vergeben. Der Preis wird auch 2023 ausgelobt.