Messerangriff auf getrennt lebende Ehefrau in Frankenthal

Frankenthal. Eine 25-jährige Frau ist, nach aktuellem Erkenntnisstand, am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Frankenthaler Innenstadt von ihrem 33-jährigen, getrennt lebenden Mann mit einem Messer angegriffen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Der Täter flüchtete nach dem Angriff und konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.