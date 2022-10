Mehrere Menschen bei Frontalzusammenstoß in Heppenheim verletzt

Heppenheim. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in der Ortsdurchfahrt Kirschhausen (B 460) sind am frühen Sonntagabend mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei geriet ein in Richtung Heppenheim fahrendes Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralles wurde dieser Wagen noch auf ein geparktes Fahrzeug geschoben.

Der unfallverursachende Autofahrer wurde schwer, seine Mitfahrerin leicht verletzt. Beide Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die zwei Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden beide leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 55.000 Euro. Die Ortsdurchfahrt musste während der Unfallaufnahme für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt werden.