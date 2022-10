52-Jähriger verursacht in Worms Unfall mit Lkw nach Sekundenschlaf

Worms. Ein 52-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagvormittag in Worms in einen Sekundenschlaf gefallen und hat deshalb einen Lkw touchiert. Nach Polizeiangaben wurde bei dem Verkehrsunfall im Nibelungenring niemand verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt und die B9 zeitweise voll gesperrt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein 52-jähriger Wormser war mit seinem Pkw in Richtung Mainz unterwegs. Auf Höhe der Bensheimer Straße verfiel der Mann nach eigenen Angaben in einen Sekundenschlaf und geriet in den Gegenverkehr. Dort touchierte er seitlich einen entgegenkommenden Lkw, der zuvor noch versuchte einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Lkw eines 44-jährigen Fahrers kollidierte mit einer angrenzenden Straßenlaterne und kam schließlich im Graben zum Stehen.

Gegen den 52-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.