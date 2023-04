Mann ohne Fahrschein spuckt in Neustadt Polizisten ins Gesicht

Neustadt an der Weinstraße. Ein 31-jähriger Mann ist in der Nacht zum Dienstag beim Schwarzfahren in einem Zug von Ludwigshafen nach Neustadt an der Weinstraße erwischt und später festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei soll zuvor ein Zugbegleiter die Polizei kontaktiert haben, da der Mann sich weigerte Angaben zu seinen Personalien zu machen. Nach Einfahrt des Zuges am Bahnhof in Neustadt zeigte sich der 31-jährige ungarische Staatsbürger weiterhin unkooperativ und wurde aggressiv. Auch der angekündigten Mitnahme zur Dienststelle widersetzte sich der Mann derart, dass er laut Polizei gefesselt werden musste. Dabei spuckte er einem Polizisten ins Gesicht, versuchte diesen zu beißen, beleidigte die Beamten und wehrte sich weiterhin vehement. Im weiteren Verlauf beschädigte der Mann eine Tür in der Dienststelle sowie die Armbanduhr eines Polizeibeamten. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Gepäckstücke des Mannes wurden Drogen und diverse Messer aufgefunden.

Nachdem er sich beruhigt hatte, wurde mit seiner Zustimmung eine Blutentnahme veranlasst. Der 31-Jährige konnte die Dienststelle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verlassen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen dem Widerstand und tätlichen Angriff auf Polizeibeamte, Hausfriedensbruch, Erschleichen von Leistungen, (gemeinschädliche) Sachbeschädigung, Beleidigung sowie das Führen einer Anscheinswaffe.