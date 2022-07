Körperverletzung in Speyer - Falschparker schlägt Restaurantpächter

Speyer. Ein falsch geparktes Fahrzeug hat am späten Mittwochnachmittag eine handfeste Auseinander zwischen zwei Männern in Speyer ausgelöst. Nach Angaben der Polizei parkte der Besucher eines Restaurants an einer Stelle, die nicht für Gäste vorgesehen war. Der Eigentümer des Grundstücks bat den Mann sein Fahrzeug auf den ausgewiesenen Parkplätzen abzustellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es entstand ein Streit, den der hinzugekommene Pächter des Restaurants zu schlichten versuchte. Der Restaurantgast schlug den Pächter mit der flachen Hand ins Gesicht und trat ihm gegen die Beine. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Gegen den Grundstücksbesitzer ist zudem ein Strafverfahren eingeleitet worden, weil er den Gast beleidigte.