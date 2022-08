Heidelberger Zoo-Leuchten 2022 abgesagt

Heidelberg. Der Zoo Heidelberg wird in diesem Herbst das beliebte Zoo-Leuchten nicht durchführen. Wie der Zoo Heidelberg mitteilte, ist es ein Zeichen, Energiesparen auf allen Ebenen ernst zu nehmen. „Es ist uns wichtig, unsere gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und in der momentanen Situation auch als Zoo ein Zeichen zu setzten. Die Energiekrise geht uns alle etwas an. Daher haben wir uns in Abstimmung mit der Stadt Heidelberg entschlossen, das Heidelberger Zoo-Leuchten in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen“, erklärt Zoodirektor Dr. Wünnemann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1