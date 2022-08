Heidelberg. Im Zoo Heidelberg ist eine neue Vogelart eingezogen. Wie der Zoo Heidelberg mitteilte, wurde der Helmkasuar durch das Erhaltungszuchtprogramm (EEP) aus einem Zoo in Estepona in Spanien nach Heidelberg vermittelt. Das rund ein Jahr alte Männchen war zunächst im Innenstall untergebracht, um sich an Tierpfleger und die neue Umgebung gewöhnen zu können. Besucher können den neuen Vogel, der zu den Laufvögeln zählt, nun im Außengehege schräg gegenüber den Rhesusaffen bestaunen.

