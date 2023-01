Haftstrafe und Berufsverbot für Ärztin wegen 4247 falscher Atteste

Weinheim: Eine Teilnehmerin einer Protestaktion (M) hält vor dem Amtsgericht ein Plakat mit der Aufschrift ·Die Würde des Menschen ist angetastet! Wann erhebt ihr euch?· in den Händen. In einem der größten Prozesse wegen falscher Maskenatteste werden am Montag hier die Plädoyers und ein Urteil erwartet. Vor dem Amtsgericht Weinheim muss sich eine niedergelassene Ärztin verantworten, die in mehr als 4300 Fällen die Befreiung von der Maskenpflicht aus medizinischen Gründen bescheinigt haben soll, ohne die Betroffenen jemals zu Gesicht bekommen geschweige denn untersucht zu haben.

