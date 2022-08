Großfeuer in Weinheim: 750 000 Euro Schaden und zwei Verletzte

Weinheim. Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Weinheim sind am Donnerstagabend zwei Personen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, brach das Feuer gegen 21.45 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in der Hohensachsener Straße im Ortsteil Ritschweier in dem Gebäude mit Café aus. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und versuchten, das Feuer unter Kontrolle zu bringen - trotzdem breitete sich der Brand weiter aus, griff auf das komplette Gebäude sowie vor dem Anwesen abgestellte Fahrzeuge über. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Auch die Drehleiter der Feuerwehr Ladenburg kam zum Einsatz. © Feuerwehr Weinheim

Die Feuerwehr war mit 150 Einsatzkräften vor Ort, auch aus Gorxheimertal, Hirschbach, Hemsbach und Ladenburg kamen die Wehren zur Unterstützung. Zwei leicht verletzte Anwohner wurden vom Rettungsdienst versorgt, eine Person kam ins Krankenhaus. Neben Feuerwehr und Polizei waren das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter Unfallhilfe sowie das THW im Einsatz.

Nach rund einer Stunde hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle, aufgrund der Größe des Gebäudes zogen sich die Löscharbeiten jedoch bis in die frühen Morgenstunden. Der Schaden wird auf rund 750 000 Euro geschätzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Die Polizei Weinheim hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. (mit dpa)