"Freie Pfälzer" nutzen Telegram zu Anti-Corona-Protesten

Rhein-Neckar. Eine offen zugängliche Telegram-Gruppe mit dem Namen Freie Pfälzer ruft seit Sonntag für viele Städte in der Pfalz und in der Kurpfalz zu Anti-Corona-Spaziergängen jeweils am Montagabend auf. Wie viele dieser angekündigten Proteste tatsächlich stattgefunden haben, war bei Redaktionsschluss dieser Seite noch nicht klar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fest steht aber, dass die Verfassungsschutzbehörde Rheinland-Pfalz die weitere Entwicklung sehr aufmerksam verfolgt und hierzu in engem Austausch mit den Polizeibehörden steht. Das teilte eine Sprecherin am Montag auf Anfrage dieser Redaktion mit.

Etwa 2750 „Mitglieder“ hatten sich der Gruppierung Freie Pfälzer in den vergangenen angeschlossen. Tendenz stetig steigend. Die Behörden gehen davon aus, dass der Name auf die rechtsextremistische Gruppierung Freie Sachsen zurückzuführen ist, die in jüngster Zeit relativ große Mobilisierungserfolge bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen erzielen konnte und zudem auf Telegram eine hohe Reichweite besitzt. Offene und verdeckte Ermittlungen laufen nach Angaben des Innenministeriums auf Hochtouren. Welche Maßnahmen der Verfassungsschutz im jeweiligen Fall genau vornehme, werde nicht öffentlich kommuniziert, so die Sprecherin.

Rechte Gesinnung vorhanden?

Dass zumindest die Betreiber des Kanals der Freien Pfälzer womöglich eine rechte Gesinnung haben, darauf deute die Verwendung des Begriffs „Wehrsportgruppe“ in einem inzwischen wieder gelöschten Kanal der Corona-Kritiker hin. Bereits vor wenigen Wochen war es auf dem Dürkheimer Wurstmarktplatz zu einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen gekommen. Demonstranten und Polizei gerieten am Montag, 22. November in eine Rangelei, nachdem eine Veranstaltung wegen Nichteinhaltung der Maskenpflicht beendet worden war.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2