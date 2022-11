Filmfestival in Mannheim und Heidelberg: "Jugend stark politisiert"

Mannheim/Heidelberg. Kurz vor der Eröffnung des Internationalen Filmfestivals Mannheim Heidelberg am Donnerstagabend im Mannheimer Kino Cinemaxx sieht Festivalleiter Sascha Keilholz einen spannenden Jahrgang auf die Region zukommen. „Die junge Generation ist stark politisiert, uns alle beschäftigt der Klimawandel, der Krieg“, sagte er dieser Redaktion, afrikanische Filme setzten sich stark mit dem Arabischen Frühling auseinander, in osteuropäischen Ländern werde nicht zuletzt das Patriarchat, aber auch politische Korruption thematisiert. Im Festival sei die Politisierung deutlich ablesbar, so Keilholz. Zum Auftakt wird Emmanuel Mourets „Tagebuch einer Pariser Affäre“ gezeigt.

