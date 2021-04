Festspiele abgesagt

Edesheim. Die Fische im Wassergraben bleiben unter sich, eine Bühne wird gar nicht erst aufgebaut und die in den Weinbergen errichteten Zuschauerränge bleiben leer: Die Edesheimer Schlossfestspiele im Juli sind erneut wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Die schöne Bühne am Schloss Edesheim bleibt wieder leer. © Mardo

Zwar sei die Hoffnung groß gewesen, nach der Absage für 2020 wenigstens in diesem Jahr wieder zu Konzerten, Kabarett und Comedy auf die heute als Hotel dienende ehemalige Burg der Benediktinerabtei Weissenburg und dann der Fürstbischöfe von Speyer einladen zu können, so die beiden Veranstalter. Das sind Peter Baltruschat, Chef des Mannheimer Musikkabaretts „Schatzkistl“ und vom Kulturnetz Mannheim/Rhein-Neckar, sowie Capitol-Geschäftsführer Thorsten Riehle. Ihnen war es 2020 gelungen, alle damals gebuchten Stars auf 2021 zu verlegen. Auch jetzt melden sie wieder einen Erfolg. Sie versprechen den Gästen, die 2022 in die Südpfalz kommen, „das wohl beste Line Up, das die Festspiele jemals zu bieten hatte“.

Bodo Wartke kommt zusätzlich

Zwischen dem 1. und 31. Juli 2022 sind 13 Auftritte vorgesehen. Neu hinzu kamen Bodo Wartke, Eure Mütter, Daphne de Luxe und der Mannheimer Schauspieler Tim Poschmann, bekannt als Winzer-Bub vom Boulevardtheater Deidesheim. Trotz Verlegung bestätigt werden konnten die Auftritte von die feisten, Jonathan Zelter, Lars Reichow, dem Mannheimer Dschungelbuch, einem Joe Cocker Tribute-Konzert mit Chris Becker, der Capitol-Musicalshow Walking on Broadway mit Stargast Alex Melcher sowie von Bülent Ceylan und Chako Habekost, dieser aber mit neuem Programm.

Die für 2020 und 2021 gekauften Karten bleiben gültig. Sie können aber, sollte der Ersatztermin 2022 nicht passen, auch zurückgegeben oder gegen einen Gutschein umgetauscht werden – aber nur bei der Vorverkaufsstelle, bei der die Karten gekauft wurden. Bei Fragen hilft die Edesheim-Ticket Hotline unter Nummer 0621 /40 17 14 24 weiter.

