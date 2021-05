Fahrer für Vögel gesucht

Rhein-Neckar. Mit einem ungewöhnlichen Ansinnen wendet sich der Naturschutzbund (Nabu) Heidelberg an Tierfreunde: Der Verband sucht Kurierfahrer für verletzte Mauersegler. Erst vor kurzem seien die Langstreckenzieher aus ihren afrikanischen Winterquartieren zurückgekehrt. „Die langanhaltende Schlechtwetterphase macht ihnen zu schaffen, weil die Nahrung knapp ist“, so Sprecherin Kirsten Dressel. Da die Segler ihre Nahrung im Flug aufnehmen, landeten viele entkräftet oder verletzt am Boden und schafften es nicht mehr in die Luft.

Diese Vögel müssten schnell zu einer speziellen Versorgungsstelle, entweder im Gorxheimertal oder in die Frankfurter Mauerseglerklinik. Nun sucht der Nabu tierliebende Menschen im Rhein-Neckar Raum, die Vögel dorthin fahren würden. Gebraucht würden die Fahrer ab Mitte Juni auch für Küken, die aus dem Nest gefallen sind. Wer gerne helfen möchte, meldet sich unter mauersegler@nabu-heidelberg.de oder Telefon 0157/58 24 82 19. sin