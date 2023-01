Einbruch in Weinheimer Gaststätte - eine Stunde später festgenommen

Weinheim. Ein unbekannter Täter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Weinheim im Hammerweg in eine Gaststätte eingebrochen. Eine Stunde nach der Tat wurde er von einer Streife entdeckt und festgenommen, wie die Polizei mitteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da die Gaststätte über eine Videoaufzeichnung verfügt, konnte nachvollzogen werden, dass der Täter von der Alarmanlage aufgeschreckt wurde und ohne etwas zu stehlen flüchtete. Durch die Aufzeichnung konnte eine sehr gute Personenbeschreibung erstellt werden, weshalb Beamten während einer Streifenfahrt den Mann erkannten und festnehmen konnten.

Der Einbrecher wurde dem Haftrichter vorgeführt, weil noch weitere Verfahren gegen ihn offen waren. Im Anschluss wurde er in die JVA gebracht.