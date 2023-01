Wirt in Ludwigshafen unter vorgehaltener Waffe ausgeraubt

Ludwigshafen. Ein Wirt ist am Samstagabend gegen 19.15 Uhr unter vorgehaltener Waffe in seiner eigenen Gaststätte in Ludwigshafen-Oppau ausgeraubt worden. Der Wirt händigte dem Täter rund 1000 Euro Bargeld aus, wie die Polizei mitteilt. Der Täter flüchtete mit der Beute zu Fuß aus der Gaststätte in der Edigheimer Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße.

Der Räuber wird als ungefähr 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Er sei schlank und trug eine olivgrüne Jacke, schwarz-graue Jogginghose mit weißen Streifen an der Seite und schwarze Turnschuhe mit roten Fersen. Außerdem trug er schwarze Handschuhe, eine schwarze Sturmhaube und eine abgedunkelte Brille. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0621/ 963-2773.