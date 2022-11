Ludwigshafen. Unbekannte sind in der vergangen Woche in einen Container einer Corona-Teststation auf dem Goerdelerplatz in Ludwigshafen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter auch Wertgegenstände wie etwa einen Laptop, zwei Drucker und weitere Elektrogeräte gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Rufnummer 0621/963-2222.