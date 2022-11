Ludwigshafen. Unbekannte Täter haben in Ludwigshafen zwei Pedelecs aus einem Grundstück in Ludwigshafen gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Räder die im Zeitraum von Donnerstag 12 Uhr bis Samstag 11 Uhr gestohlen wurden, rund 5000 Euro wert. Der Eigentümer hatte sie deswegen auf seinem Grundstück in der Nachtigallstraße besonders gegen Wegnahme gesichert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963 2122 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1