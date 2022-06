Dozentenkonzert im Ladenburger Waldpark 

Ladenburg. Das Dozentenkonzert des erneut in Ladenburg laufenden Jazz-Workshops findet am Donnerstag, 16. Juni, um 19 Uhr je nach Wetter im Freien oder im Glashaus am Ladenburger Reinhold-Schulz-Waldpark statt. Bei freiem Eintritt treten folgende Jazzgrößen aus der Region auf: Katrin Armani (Gesang), Johannes Stange (Trompete), Nicolai Pfisterer (Saxophon), Paul Stoltze (Saxophon), Marcus Franzke (Posaune), Marcus Armani (Gitarre), Volker Engelberth (Piano), Martin Simon (Kontrabass, E-Bass) und Wolfgang Disch (Schlagzeug).

