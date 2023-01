Rhein-Neckar. Was ist am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Ermittlungen gegen Ex-Geschäftsführerin der Mannheimer Parkhausbetriebe: Im November war die Frau überraschend von ihrem Posten abberufen worden. Nun hat die Behörde die Ermittlungen bestätigt. Der Grund für die Untersuchungen ist bekannt

Baustelle Varnholt-Allee: Am Mannheimer Stadteingang aus Richtung Heidelberg So war die Lage am Montagmorgen

Finanznot in Ludwigshafen: Jetzt muss kräftig gespart werden. Ansonsten könnte derHaushalt für 2023 nicht genehmigt werden. Im Stadtrat am Montag ging es dabei auch um die Hochstraßen - mit unerwarteten Worten von OB Jutta Steinruck

Speyerer Bischof Wiesemann glaubt an Zukunft der Kirche: In einer Zeit zahlreicher Krisen sind Gottesdienste für viele kein Zufluchtsort mehr. Missbrauch, Richtungsdebatten und finanzieller Mangel waren nun Thema einer Pressekonferenz. Ein Prognose für 2060 macht nachdenklich

Totschlag-Prozess in Mannheim: Vor dem Landgericht läuft der Prozess gegen zwei Männer, die einen Mitbewohner so schwer verletzt haben sollen, dass der Mann starb. Am heutigen Prozesstag hätten zwei weitere Mitbewohner als Zeugen aussagen sollen





An Stadtbahnlinie 5 in Mannheim wird länger gebaut: Die Haltestelle Bensheimer Straße der Straßenbahnlinie 5 in Mannheim soll aufgewertet werden. Doch die Arbeiten dauern etwas länger als ursprünglich geplant. Ab Ende Februar soll es spürbare Fortschritte geben





Mannheimer Maifeld Derby holt US-Amerikaner Interpol als Künstler: Das 12. Maifeld Derby in Mannheim (16.-18. Juni 2023) hat die Liste seiner Acts erweitert und aktualisiert. Angeführt wird die Reihe der neuen Bands von einem Namen, der seit langem auf der Wunschliste steht