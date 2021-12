Mannheim. Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Zigarettenautomat in Mannheim gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Automat in der Friedrich-Ebert-Straße bei der Explosion komplett zerstört. Aus dem Automaten seien Zigaretten und Bargeld in bislang unbekannter Höhe gestohlen worden. Laut Zeugenaussagen fand die Tat zwischen 3 und 5 Uhr statt.

Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt. Laut Polizei hatten sich bereits in den vergangenen Tagen weitere vergleichbare Taten in Mannheim ereignet.

Zeugen melden sich unter den Telefonnummern 0621/174-4444 oder 0621/33010 bei der Polizei.