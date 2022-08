Brand in Klinikzimmer in Sinsheim schnell gelöscht

Rhein-Neckar. Ob Feuer in einer Sinsheimer Klinik, in einem Wohn- und Geschäftshaus in Speyer oder auf Wiesen bei Wiesloch oder Frankenthal – zahlreiche Brände haben am Wochenende zu größeren Feuerwehreinsätzen geführt. Dabei wurde erfreulicherweise nach Angaben der Behörden niemand ernsthaft verletzt.

Ein Zimmerbrand in der GRN-Klinik in Sinsheim löste am Samstag gegen 19.20 Uhr einen umfangreichen Rettungseinsatz aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand war das Feuer im Zimmer einer 91-jährigen Patientin ausgebrochen, teilte die Polizei Mannheim mit. Die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim, die mit insgesamt 31 Kräften ausgerückt war, brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte die Flammen. Zugleich mussten etwa 70 Patienten der betroffenen und angrenzenden Stationen durch das Klinikpersonal und die Rettungskräfte in Sicherheit gebracht werden.

Der Gesamtschaden wird auf rund 32 000 Euro geschätzt. Während das Zimmer der 91-Jährigen durch den Brand nicht mehr bewohnbar ist, konnten die anderen Patienten wieder auf ihre Stationen zurückkehren oder wurden in anderen Räumen der Klinik untergebracht. Die Brandursache ist noch unklar. Deshalb übernahm die Kriminaldirektion Heidelberg die Ermittlungen.

Pfanne in Brand geraten

Mehrere Passanten meldeten am Samstag gegen 17.30 Uhr einen Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Speyerer Innenstadt. In einem Restaurant im Erdgeschoss war nach Angaben der Polizei offenbar eine Pfanne aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer griff auf eine darüberliegende Abzugsanlage über, so dass Rauchschwaden aus dem Kamin drangen. Passanten versuchten, das Flammen zu löschen. Sie wurden dabei leicht verletzt und vorsorglich in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr konnte das Übergreifen des Brandes auf den Dachstuhl verhindern. Der Schaden beträgt rund 10 000 Euro.

Beim Polizeinotruf gingen am Samstag gegen 16.45 Uhr mehrere Meldungen über einen Brand auf einem Feld nahe der B 3 bei Wiesloch ein. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Wiesloch und Baiertal löschten die Flammen. Es verbrannte eine Fläche von etwa 7500 Quadratmetern. Warum sich das Feuer entzündete, ist nach Polizeiangaben klar.

Aus ungeklärter Ursache geriet ein großes Strohballen-Lager an der der L 722 in der Nähe der AVR-Anlage Ketsch in Brand. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. In Frankenthal brannte eine am Samstagabend eine 500 Quadratmeter große Fläche auf dem sogenannten Monte Scherbelino und eine etwa einen Hektar große Heidefläche bei Studernheim. ott