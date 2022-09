Zuzenhausen. Beim Brand einer Scheune in Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Sachschaden von rund 300 000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben geriet aus bislang unbekannter Ursache eine zweigeschossige Scheune in Brand, in der Strohballen gelagert waren. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass das Gebäude weitgehend ausbrannte. Auch das angrenzende Wohngebäude wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Um die Wasserversorgung der Löschfahrzeuge zu gewährleisten, musste die direkt angrenzende Zugstrecke Neckargemünd-Sinsheim mehrere Stunden lang gesperrt werden, weil dort die Wasserschläuche verlegt werden mussten. ott

