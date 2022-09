Scheune in Zuzenhausen brennt nieder - hoher Sachschaden

Zuzenhausen. Durch einen Brand ist in Zuzenhausen am frühen Samstagmorgen eine zweigeschossige Scheune zerstört worden. Darüber hinaus wurde durch die Flammen auch die Fassade des benachbarten Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen, wie die Mannheimer Polizei mitteilte. Der Schaden wird auf rund 300 000 Euro geschätzt.

Zunächst hatten Strohballen Feuer gefangen. Um das Feuer unter Kontrolle zu bringen, rückten neben der Feuerwehr aus Zuzenhausen auch Kräfte aus Sinsheim, Hoffenheim und weiteren Orten an. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

