Betrunkener beschädigt in Frankenthal mehrere Autos mit Fahrrad

Frankenthal. Mindestens zehn Fahrzeuge soll ein Mann am Dienstagabend in Frankenthal mit seinem Rad beschädigt haben. Wie die Polizei mitteilte, konnte eine Streife den augenscheinlich betrunkenen 69-Jährigen nach Zeugenhinweisen in der Pierstraße antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Mann. Gegen den 69-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06233/3133202 bei der Polizei zu melden.

