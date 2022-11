20-Jähriger sucht Frau in Schifferstadt auf und bedroht Ehemann mit Schlagstock

Schifferstadt. Ein 20-Jähriger hat am Montagabend einen Mann in Schifferstadt mit einem Schlagstock bedroht. Die Ehefrau des Mannes hatte Anfang November einen Unfall verursacht in den der 20-Jährige verwickelt war, berichtet die Polizei. Da ihm die Schadensregulierung zu lange andauerte, suchte er die Frau persönlich bei ihr zu Hause auf. Nachdem der Ehemann erklärte, dass die Versicherung bereits verständigt wurde, holte der 20-Jährige den Schlagstock aus seinem Auto und drohte ihm. Die Polizei konnte ihn bei sich zu Hause antreffen und den Schlagstock sicherstellen. Ein Ermittlungsverfahren wurde einleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1