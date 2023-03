Bauarbeiten auf der A6 nahe Anschlussstelle Mannheim – Nordseite gesperrt

A6/Mannheim. Auf der A6 werden ab Montag, den 27. März, im Bereich der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen (Nord) die Abfahrtsrampen zur B44 und zum Blumenauer Weg / Coleman Barracks erneuert. Das geht aus einer Pressemitteilung der Autobahn Südwest GmbH hervor. Dafür werden ab etwa fünf Uhr alle Abfahrten an der Nordseite der Anschlussstelle gesperrt. Ab dem darauffolgenden Freitag, den 31. März, wird zudem ab 20 Uhr die Auffahrt von der B44 auf die A6 in Richtung Pfalz wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Alle Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum 3. April abgeschlossen und die Einschränkungen aufgehoben werden.

Im Zuge des Sanierungsprojekts sollen die abgenutzten Fahrbahnen der Rampen im Bereich der Anschlussstelle erneuert werden. Ziel sei dabei die Verbesserung der Fahrbahneigenschaften und somit der Verkehrssicherheit.

Umleitungsempfehlungen

Die Autobahn Südwest GmbH rät Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern, die auf der A6 in Richtung Saarbrücken unterwegs sind und an der Anschlussstelle in Richtung Lampertheim, Blumenau oder auf die B44 in Richtung Mannheim-Zentrum abfahren möchten dazu, bis zum Kreuz Ludwigshafen-Nord weiterzufahren. Dort soll man die A6 verlassen und in entgegengesetzter Richtung (Heilbronn) wieder auffahren. Anschließend kann man an der Anschlussstelle Mannheim Sandhofen (Süd) abfahren und von dort weiter auf die B44 in Nord- oder Südrichtung.

Zudem werden während der Sperrung der Nordseite der Anschlussstelle alle Verkehrsteilnehmer darum gebeten, der ausgeschilderten Umleitung U16 zu folgen. Diese führe über die B44 bis Bürstadt, dort weiter auf die B47 in Richtung Worms und nach der Rheinquerung auf die B9 bis zum Kreuz Ludwigshafen-Nord. Ab dort sei die A6 in Richtung Saarbrücken wieder normal befahrbar.