Bandendiebstahl in Sinsheimer Supermarkt - Handy aus der Hand geschlagen

Sinsheim. Drei Männer sind am Freitagmorgen in Sinsheim nach einem Supermarktdiebstahl festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, entwendeten drei Männer von 20 bis 33 Jahren gegen 8.50 Uhr in einem Supermarkt in der Muthstraße mehrere Lebensmittel. Nachdem sie die Kasse ohne zu bezahlen passiert hatten, wurden sie von einem Mitarbeiter angesprochen. Daraufhin wurden die Männer gegenüber den anwesenden Zeugen immer aggressiver und schlugen einer Frau das Handy aus der Hand. Im Anschluss flüchteten sie aus dem Supermarkt, konnten aber kurze Zeit später am Sinsheimer Bahnhof festgenommen werden.

