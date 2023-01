Mannheimer Morgen Plus-Artikel Karnevalsorden Bad Dürkheim: Minister Volker Wissing wird für Verdienste um Wein geehrt

Helmut Kohl, Fritz Walter, Gert Fröbe: Wer in der Nachkriegsgeschichte was zu sagen hatte, bekam den Orden. Nun ist der Bundesverkehrsminister aus Landau an der Reihe. Auch eine Mannheimer Blues-Röhre wurde 2008 geehrt