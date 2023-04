35-jähriger Patient aus Vollzug im Psychiatrischen Zentrums Nordbaden Wiesloch geflüchtet

Wiesloch. Aktuell fahndet die Polizei seit Donnerstagabend per Lichtbild nach dem 35-jährigen Mohamed Ouajdani. Wie die Polizei mitteilt, war der Vermisste seit 2021 zur Behandlung im Maßregelvollzug der forensisch-psychiatrischen Klinik im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch gerichtlich untergebracht. Zuletzt war er auf einer offenen Rehabilitationsstation, die er unabgesprochen am Donnerstagnachmittag verließ.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: circa 1,75 Meter groß; 85 Kilogramm schwer; schlanke Gestalt; nordafrikanisches Erscheinungsbild; kurze, schwarze, wellige Haare; braune Augen; spricht arabisch und französisch sowie gebrochen deutsch. Zuletzt war er vermutlich mit schwarzem Jogginganzug und weißer Schildkappe bekleidet.

Nach Einschätzung der Klinik geht von dem Gesuchten aktuell keine Gefährdung für die Öffentlichkeit aus. Im Kontakt verhält er sich höflich, eher schüchtern und zurückhaltend.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Kriminalität Ulm: Siebenjährige ist am Tatort verblutet Mehr erfahren

Die Unterbringung des Mannes im PZN erfolgte im Nachgang zur Verurteilung wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Pforzheim im Jahr 2021.

Hinweisgeber werden gebeten, bei Erkennen des Mannes sich über den Notruf 110 bei der Polizei zu melden oder telefonisch mit dem Kriminaldauerdienst in Pforzheim, 07231 186 4444, Kontakt aufzunehmen und nicht eigeninitiativ zu handeln.