Wo anders als in der Pfalz würden in dieser Anzahl Bundestagsabgeordnete, Landräte, Parteivorsitzende und Bürgermeister zum Start der Frühkartoffelernte kommen? Und wo anders als im sogenannten Gemüsegarten Deutschlands würde eine Band ein Lied komponieren, das die relativ einfache Botschaft transportiert „Ich ess so gern vun do“. Die über die Pfalz hinaus bekannten „Anonyme Giddarischde“ sind

...