Angestellten in Weinheim schwer verletzt - Auseinandersetzung eskaliert

Mannheim. Ein 48-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag in Weinheim erheblich verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen, befindet sich der mutmaßliche Täter, ein 20-Jähriger, wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung mittlerweile in Untersuchungshaft.

Nachtlokal in Weinheim als Ausgangsort

Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der 20-Jährige in einem Nachtlokal in der Gewerbestraße Betäubungsmittel konsumiert haben und dann durch den 48-jährigen Angestellten in den Außenbereich geführt worden sein. Nach einer verbalen Auseinandersetzung soll der Tatverdächtige gegen 2 Uhr auf den 48-Jährigen eingeschlagen haben. Dabei fügte er dem Angestellten mit einem spitzen Gegenstand schwere Verletzungen im Gesicht zu. Ein weiteres Einwirken auf den 48-Jährigen konnte durch das Eingreifen weiterer Angestellter und Gästen verhindert werden.

Der Tatverdächtige konnte noch am Tatort festgenommen werden. Der Verletzte erlitt erhebliche Schnittverletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr.

Polizei wendet sich an Zeugen

Der 20-Jährige wurde dem Haft- und Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim vorgeführt und aufgrund von Flucht- und Verdunklungsgefahr anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittler bitten Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag vor der Auseinandersetzung besondere Feststellungen wie Streitigkeiten oder Verhaltensauffälligkeiten wahrgenommen haben oder Hinweise zur Auseinandersetzung selbst geben können, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Hinweise werden über das Hinweistelefon unter der Rufnummer 0621/174-4444, und von jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.