Alkoholisiert und mit geladenem Revolver in Neustadt im Auto unterwegs

Neustadt. Alkoholisiert und mit einem geladenen Revolver ist am Freitag ein Autofahrer durch Neustadt an der Weinstraße gefahren. Ein Zeuge, dem die unsichere Fahrweise aufgefallen war, verständigte die Polizei, wie diese mitteilte. Beamte entdeckten den 62-Jährigen demnach kurz darauf in einer Bar. Ein Test ergab den Angaben zufolge mehr als 1,8 Promille Alkohol im Blut.

Der Mann habe sich als Jäger zu erkennen gegeben und den Beamten den Revolver ausgehändigt, der in seiner Hosentasche war. In seinem Auto hätten die Polizisten mehrere Schrotpatronen gefunden. Neben Waffe und Munition hätten sie auch den Führerschein des Jägers beschlagnahmt. Sie leiteten laut Mitteilung ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen ihn ein und wollten die Waffenbehörde informieren.