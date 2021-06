Andreas Mansky war am Dienstag partout nicht zu erreichen. Sein Mobiltelefon blieb ausgeschaltet und sein E-Mail-Postfach sendete auf Anfragen automatisch die Antwort: „Mailbox unavailable“. Dabei hätte man doch allzu gerne von dem AfD-Kreistagsmitglied selbst erfahren, von welchem Gedanken er in jenem Moment getragen war, als er am Montagnachmittag seinem 65-jährigen SPD-Kollegen und

...