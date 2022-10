60-Jähriger bedroht zwei Frauen in Bad Dürkheim mit Messer

Bad Dürkheim. Ein 60-jähriger Mann hat am Montagmorgen in einem Wohnheim in Bad Dürkheim zwei Frauen mit einem Küchenmesser bedroht. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der Bewohner augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Polizeikräfte trafen den Mann gegen 7.25 Uhr an und beruhigten ihn in einem längeren Gespräch. Daraufhin wurde er in Gewahrsam genommen. Es wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Der 60-Jährige wurde nach der Vorstellung bei einem spezialisierten Arzt in eine Klinik eingewiesen.

