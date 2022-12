31-jähriger Radfahrer in Lampertheim nach Unfall verstorben

Lampertheim. Ein 31-Jähriger Radfahrer ist am Mittwochmittag in Lampertheim nach einem Unfall verstorben. Polizeiangaben zufolge war der Mann gegen 13 Uhr mit seinem Rad auf der Ringstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Auf einem Parkplatz in der Alicestraße soll der 31-Jährige mit seinem Rad gestürzt sein. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.Der 31-Jährige Mann verstarb kurze Zeit später.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern derzeit noch an. Die Polizei hat zudem einen Gutachter hinzugezogen. Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Polizei keine Hinweise auf einen weiteren Unfallbeteiligten vor.