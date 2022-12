Streit in Neustadt endet in Strafanzeigen und in der Gewahrsamszelle

Neustadt. Eine Auseinandersetzung in einer Gaststätte in Neustadt/Weinstraße hat am späten Freitagabend für einen Mann in einer Gewahrsamszelle der Polizei geendet. Wie die Beamten mitteilten, belästigte der 27-Jährige eine Frau, sodass es zu einem zunächst verbalen Streit kam. Im Rahmen der weiteren Auseinandersetzung schlug der Mann der 31-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der Mann weiterhin aufbrausend, weshalb ihm ein Platzverweis erteilt wurde.

Da der 27-Jährige diesem nicht nachkam, musste er den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung der Dienststelle verbringen. Des Weiteren wurde ein eingesetzter Beamter durch einen Begleiter des 27-Jährigen im Rahmen des Einsatzes beleidigt. Nun kommen auf den 27-Jährigen mehrere Strafanzeige zu. Dessen Begleiter muss sich ebenfalls strafrechtlich verantworten.