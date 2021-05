Mannheim tut viel dafür, den Stadtverkehr für die Zukunft nachhaltiger und klimafreundlicher aufzustellen. Fahrradstraßen werden ausgewiesen, neue, aufwendige Radweg-Strecken werden gebaut, der Öffentliche Nahverkehr wird für viele Millionen ausgebaut – das ist gut so und weist in die richtige Richtung. So die offizielle Lesart. Aber tut es das wirklich? Beim Begrenzen oder Zurückdrängen des Autoverkehrs kommt die Stadt nicht so richtig voran. Kein Wunder also, dass die Zuwächse beim Radverkehr der letzten Jahre offenbar nicht, wie eigentlich beabsichtigt, dadurch zustande kamen, dass Autofahrer umgestiegen wären. Sondern dadurch, dass Menschen, die vorher schon umweltfreundlich zu Fuß gingen, öfter mal das Rad genommen haben.

Dass es wichtig ist, Freiräume in der Stadt, die durch Umsteuern in der Verkehrspolitik entstehen, auch sinnvoll zu nutzen – darauf hat Bürgermeister Ralf Eisenhauer am Beispiel der neuen Verkehrsführung in der Fressgasse hingewiesen. Dort einfach nur die Schranke zu schließen, das würde nicht reichen. Es kommt darauf an, mit attraktiven Angeboten auch die Aufenthalts- und Lebensqualität zu verbessern.

Soll man Radwege wie bisher einfach dorthin bauen, wo schon Autostraßen sind? Oder sollte man besser erst analysieren, ob und wo genau überhaupt Bedarf für eine Radverbindung ist? Fragen wie diese sind es, auf die ein Masterplan Antworten geben muss. Dass es nun – wie es am Rande der Auftaktveranstaltung ein Diskussionsthema war – offenbar schon bei der Bewertung der vorliegenden Untersuchungen zum Verkehr Differenzen gibt, ist nicht hilfreich und hatte in ähnlicher Konstellation schon im Umfeld des Radjubiläums 2017 für Irritationen gesorgt.

Der künftige Masterplan darf nicht zum Rechtfertigungsinstrument einer bestenfalls gut gemeinten Verkehrspolitik werden. Er muss konkrete, nachprüfbare Hilfestellung für die Entscheider im Rathaus geben.

