Auf der einen Seite deutlich weniger Einnahmen, bei den Steuern genauso wie beim öffentlichen Nahverkehr. Auf der anderen höhere Ausgaben, für den Kauf medizinischer Ausrüstung oder für die Unterstützung von Gastronomie und Kultur. Die Corona-Pandemie hat riesige Löcher in die städtischen Haushalte gerissen, in Mannheim wie in anderen Kommunen. Und auch wenn Bund und Länder viele Ausfälle

...