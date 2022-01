Im Dezember sah es noch so aus, als würde der Klimaschutz den Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen spalten. Dabei sind sich die Fraktionen darin einig, dass es hier um eine grundlegende, ja um eine existenzielle Frage geht. Doch um Details und um den Weg zum Ziel wurde zum Teil sehr kontrovers gestritten. Nun gibt es also ein klares und einstimmiges Signal: Die Gemeinde will alles dafür tun, damit sie bis 2035 klimaneutral wird. Das ist eine riesige Aufgabe. Und sie betrifft letztlich jeden Einzelnen, wie es in der Debatte mehrfach hieß.

Auto auf dem Abstellgleis

Gerade mal 13 Jahre bleiben, um dafür zu sorgen, dass weniger als eine Tonne CO2 pro Kopf ausgestoßen wird – heute ist es noch das Zehnfache. Allein das Heizen von Wohnraum und Fahrten mit dem Auto oder Reisen mit dem Flugzeug machen dabei jeweils fast 20 Prozent aus. Im Klartext bedeutet das auch, dass Mobilität mit dem eigenen Auto ein Auslaufmodell ist.

Aber was tun, um das alles zu schaffen? Dazu bedarf es der Expertise von Menschen, die sich auskennen. Deshalb macht die Teilnahme am European Energy Award Sinn, auch wenn das erst einmal einige Zehntausend Euro kostet. Aber nur so kann die Gemeinde erkennen, wo sie steht – und was sie auf dem Weg zur Klimaneutralität tun kann.

An die Kinder denken

Klimaschutz ist buchstäblich eine Frage des Überlebens. Wenn wir jetzt nicht die Kurve kriegen, wird das Leben für unsere Kinder und Enkelkinder ein Fiasko. Die Bürger, die mit ihrer Initiative in Edingen-Neckarhausen das Thema so sehr in den Fokus gerückt haben, verdienen deshalb Dank. Dem Gemeinderat gebührt Lob dafür, dass er sich auf eine gemeinsame Lösung verständigt hat, trotz unterschiedlicher Auffassungen im Detail. Schön, dass Bürgermeister Simon Michler den Klimaschutz als Chefsache sieht. Im Vorfeld der Sitzung hätte er das bereits beweisen können, indem er höchstpersönlich für einen tragfähigen Konsens gesorgt hätte.

