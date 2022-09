Festveranstaltungen in Krisenzeiten - Leben muss weitergehen

Beim Bad Dürkheimer Wurstmarkt haben sich gerade Tausende Menschen gut gelaunt zugeprostet und beim Altstadtfest Ladenburg drängten sich die Menschen ebenso wie bei diversen Vorort-Kerwen in Mannheim. Der Bedarf ist also da. Nun kommt der Heidelberger Herbst, das Weinlesefest in Neustadt und auch die Mannemer Oktobermess. Und – hoffentlich – bald die Weihnachtsmärkte.

Kann das sein?

...