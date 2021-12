Die Politik ist am Zug

So mancher Verbraucher wird die Faust in der Tasche ballen: Während Strom- und Gaspreise in die Höhe schnellen und die Energiekosten zunehmend zu einer echten Belastung werden, verzeichnet die MVV ein Rekordergebnis. Da ist es nur ein schwacher Trost, dass ein Teil des Geldes an die Mehrheitsaktionärin Stadt Mannheim, und damit irgendwie an uns alle, zurück fließt. Das Problem der hohen Energiepreise ist zum großen Teil politisch begründet. Darum muss auch von dort die Lösung kommen. Dies allein den Versorgern wie der MVV in die Schuhe zu schieben, wäre zu billig.

Nicht nur was Corona betrifft, steht die neue Regierung gewaltig unter Druck. Auch bei der Energiewende muss sie das nachholen, was ihre Vorgänger versäumt haben. Und das ziemlich schnell. Ehrgeizige Ziele zu formulieren, ist das eine. Die Mittel und Wege dahin aufzuzeigen, das andere – ungleich schwierigere. Denn der Spagat zwischen Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Sozialverträglichkeit ist heikel. Das zeigt sich gerade hier in der Region, wo Unternehmen von Weltrang auf eine verlässliche, günstige Stromversorgung angewiesen sind, der Ruf nach effektivem Klimaschutz laut ist, es aber auch viele Menschen gibt, die unter den hohen Preisen leiden.

© Rinderspacher

Dass die MVV die Energiewende vorantreibt, hat sie zuletzt erneut bewiesen. Nun ist die Politik am Zug. Wieder mal. Willkommen im neuen Amt, Herr Habeck!