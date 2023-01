Am 30. Juni ist Zahltag. Bis dahin müssen die Corona-Soforthilfe-Empfänger in Baden-Württemberg insgesamt 572 Millionen Euro zurücküberweisen. Der Frust bei den rund 84 700 Betroffenen im Land dürfte in den meisten Fällen groß sein. Verständlich. Denn aktuell hat der Großteil der Unternehmen wohl genug zu kämpfen.

Seit dem Ukraine-Krieg stürzt eine Krise nach der anderen auf sie ein.

...