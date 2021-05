Warum feiern wir eigentlich Muttertag?

Hartnäckig hält sich das Gerücht, die Blumenhändler hätten den Muttertag erfunden. Doch das stimmt nicht. Erfunden hat ihn eine Frauenrechtlerin.

Dass Mütter besonders geehrt werden, ist eine ziemlich alte Tradition. Schon die alten Griechen feierten ein Fest für die Göttin Rhea, die Mutter des obersten Gottes Zeus. Den Muttertag, wie wir ihn heute kennen, hat die US-amerikanische Frauenrechtlerin Anna Jarvis vor über 100 Jahren erfunden. Schon ihre Mutter hatte Treffen für andere Mütter organisiert und 1865 versucht, eine Mütterbewegung zu gründen.

Nach ihrem Tod 1905 forderte Anna einen Festtag, um ihre Mutter zu ehren und auf die Probleme von Frauen aufmerksam zu machen. 1914 wurde in den USA der zweite Mai-Sonntag zum nationalen Muttertag erklärt. Blumenhändler brachten ihn nach Europa. Ab 1923 wird der Muttertag auch in Deutschland gefeiert. Jarvis fand es übrigens gar nicht gut, dass es am Muttertag immer mehr darum ging, Blumen und Geschenke zu kaufen: Sie bereute, ihn erfunden zu haben, und kämpfte mit ihrer Schwester Ellsinore für seine Abschaffung – erfolglos. kako