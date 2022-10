Es sei ganz klar die große Gretchenfrage der bevorstehenden Weihnachtszeit: Wie hast du’s mit der WM?“, sage ich, wieder mal den ollen Goethe zitierend, und merke, wie ich in Wallung gerate. Die WM finde schließlich in einer Schurkenmonarchie statt. Bela schluckt noch schnell sein – ja, was war das eigentlich – Ding runter und sagt: „Was ist das Problem?“

Immerhin, dieser Moment zieht

...